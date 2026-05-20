大相撲夏場所は十一日目、富山市出身で東前頭十枚目の朝乃山は東前頭十五枚目翔猿を土俵際まで追い詰めましたが「引き落とし」で敗れ、勝ち越しはなりませんでした。4敗目を喫しあすは東前頭13枚目琴栄峰との一番です。