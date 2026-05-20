NHKの井上樹彦会長（68）が20日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、18日に宮崎県高千穂町の山中にある電波塔で塗装を剥がす作業をしていた作業員が男性2人が意識不明となった事故について状況を説明した。事故は、NHK福岡放送局が発注した工事によるものだった。井上会長は「この件はNHK福岡放送局が発注した宮崎・高千穂テレビ・FM中継放送所の鉄塔塗装工事において、作業にあたっていた男性2人が体