気象庁＝東京都港区気象庁は20日、前線の影響で東―西日本で21日にかけ大気の状態が非常に不安定になるとして、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意するよう呼びかけた。気象庁によると、前線が華中から西日本に延びており、21日午前中には山陰沖まで北上し、22日にかけて日本の南に南下する見込み。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む。発達した積乱雲が近づく兆しがあれば、建物内に移動するなど安全確保