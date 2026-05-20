◇大相撲夏場所11日目（2026年5月20日両国国技館）10日目まで8勝2敗で6人が並ぶ、大混戦模様の優勝争いとなっている夏場所。前日までともに首位の東大関の霧島（30＝音羽山部屋）と東小結の若隆景（31＝荒汐部屋）が対戦した。過去の対戦成績は霧島の12勝に対し若隆景が8勝。最近4場所はすべて霧島が勝っている。立ち会いのせめぎ合いで両指しの有利な体勢を得たのは霧島。若隆景の上手も切って万全なかたちに持ち込み、抵