党首討論で高市首相（手前右）に質問するチームみらいの安野党首＝20日午後、国会高市早苗首相は20日の党首討論で、人工知能（AI）に関するチームみらいの安野貴博党首の「家庭教師」の申し出を受け入れ「ぜひ、お願い致します」と笑顔で頭を下げた。AIエンジニアとして知られる安野氏はAIの重要性を強調。業務へのさらなる活用を促し「いつでもカテキョに参ります」と持ちかけた。AIを巡り、安野氏は「実際に手を動かしながら