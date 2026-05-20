神社本庁の設立80周年記念式典で、あいさつされる秋篠宮さま＝20日午後、東京都渋谷区の明治神宮会館秋篠宮ご夫妻は20日、東京都渋谷区の明治神宮会館を訪れ、神社本庁の設立80周年記念式典に出席された。秋篠宮さまはあいさつで「神社は人々に心の安らぎを与える場になっている。今後も、地域に活力をもたらし、社会の平安に寄与されることを祈念する」と述べた。式典は、神職ら約1600人が出席した。神社本庁は国内の大半の神