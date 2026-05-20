文部科学省は今年度、企業が従業員の代わりに奨学金を日本学生支援機構に返済する「代理返還制度」の利用実態調査を行う。制度の普及を通じ、若者世代の経済的負担の軽減につなげていきたい考えだ。調査では制度を導入するための課題や社員の定着率・離職率、業種・地域別の傾向を把握し、効果的な広報につなげる。制度の利用・未利用企業を合わせ３０００社程度からインターネットで回答を得る予定だ。同省によると、今年１