女優の内田理央（34）が20日、自身のインスタグラムを更新。母親との写真が反響を呼んでいる。内田は「母の日ディズニー」と書き出し、母とディズニーランドを楽しむ様子をアップ。「お揃いのお洋服着て母と2人でランドに行ったよ」と明かした。そして「アトラクションも沢山乗れてミッキーにも会えて美味しいご飯も沢山食べて、朝から晩まで遊び尽くした！」と満喫。「楽しんでもらえて嬉しかった」とつづった。この投