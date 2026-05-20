みなさんは子どもの教育費として、どれくらい備えていますか。生命保険業を営むソニー生命保険株式会社が2026年2月、大学生以下の子どもがいる全国の20歳以上の男女1000人を対象に行った調査（インターネットリサーチ）によると、高校生以下または予備校生・浪人生の子どもを持つ親が、子どもの進学費用のために月々支出している金額は平均1万5684円でした。大学などの進学費用は「銀行預金」をあてると答えた人が最も多く、全体の