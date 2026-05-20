「2026年中国北斗時空産業発展白書」が18日に発表された。それによると、2025年には中国の北斗時空産業の総生産額が1兆3323億元（約30兆6000億円）に達し、質の高い発展の新段階に入った。北斗時空産業とは、北斗衛星測位システムを中核とし、リモートセンシング地理情報、移動通信、屋内測位など多くの技術ツールと深く融合した総合的産業システムだ。白書によると、25年の中国北斗時空産業の総生産額は1兆3323億元に達した。その