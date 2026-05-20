習近平国家主席は5月20日午前、北京市内の人民大会堂で、中国を公式訪問しているロシアのプーチン大統領と会談しました。両首脳は「中ロ善隣友好協力条約」を引き続き延長することで合意しました。 習主席は、「中ロ両国は25年前、善隣友好協力条約に調印し、法律の形で長期的な善隣友好と、全面的な戦略的協力の制度的基礎を確立し、中ロ関係は飛躍的な発展を遂げた。現在、国際情勢は大きく変化し、世界は弱肉強食の時代へと後退