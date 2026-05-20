All About ニュース編集部では、2026年4月30日〜5月4日の期間、全国10〜60代の男性214人を対象に、30代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「手が美しいと思う30代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【12位までの全ランキング結果を見る】2位：松坂桃李／28票2位にランクインしたのは、松坂桃李さんです。神奈川県出身で、ファッション誌のモデルを経て2009年に俳優デビューしました。映画やドラマで