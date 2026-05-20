TBSで放送されている堤真一さん主演の日曜劇場『ＧＩＦＴ』。5月17日に放送された第6話では、ラストの不穏なシーンに視聴者の注目が集まりました。【写真】伍鉄ファミリー『ＧＩＦＴ』は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さを知っていく絆と再生の物語。天才すぎる頭脳と知識を持ち合わせた宇宙物理学者・伍鉄