高度な電子制御も搭載ピアッジオグループジャパンは2026年5月13日に、アプリリアのスポーツバイク「RS 457」に2026年モデルとして新色を追加しました。同時に、MotoGPマシンを彷彿とさせるスペシャルエディション「RS 457 GP Replica」を発表し、全国のアプリリア正規販売店で発売を開始しています。【画像】まるでレーシングバイクのようなスペシャルエディションも登場！ アプリリア「RS 457」2026年モデルを画像で見る（17