「ゴディバ」は、5月20日（水）から、夏季限定の焼き菓子を、全国の「ゴディバショップ」や「GODIVA cafe」および「ゴディバ オンラインショップ」で販売中だ。【写真】レモンサブレが入った爽やかなクッキー缶も！新商品一覧■ラングドシャに新フレーバーが登場今回発売されたのは、夏らしいフルーツなどを使った、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにぴったりな夏季限定の新商品。「ゴディバ」100周年を祝う華やかな限