イタリアの名門インテルとサプライヤーのナイキ社は現地５月19日、2026-27シーズンの新ホームユニホームを発表した。インテルの公式サイトによれば、今回の新ユニは、ブラックとリヨンブルーの配色が特徴で、1998年の歴史的なインテルのユニホームのオマージュになっているという。また、ナイキのスウッシュ（ナイキのロゴマーク）やクラブロゴはユニバーシティゴールドであしらわれている。クラブは公式サイトで次のようにコ