北海道釧路湿原国立公園周辺のメガソーラー建設を巡る問題で、日本弁護士連合会が現地を視察しました。視察や意見交換を通して、自治体に対して具体的な条例を提案するのが目的です。日弁連のメンバーら９人は２０２６年５月２０日午後、野生動物の調査不足や土壌の有害物質などの環境問題が指摘されている釧路市北斗のメガソーラー建設予定地を視察しました。視察や専門家などとの意見交換を踏まえ