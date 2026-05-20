タレントの滝沢カレン（34）が20日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「お誕生日あたりは、沖縄にいきました」と書き出した滝沢。「だいすきな沖縄は、年にたくさん行けるだけ行くほど好きです」「お仕事忙しいときも、次の日やすみができたら、仕事終わりに夜行ってよく一泊だけ行っていましたわたしにとって短距離な楽園です」とつづった。「今回は梅雨時期と言われましたが、ありがたいことに