フリーアナウンサー垣花正（54）が20日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にMCとして出演し、忍び寄る夫婦の危機について語った。番組では、今夏の全国高校野球選手権大会で、初の女性審判が誕生するニュースを紹介。これにかけて、「女性からアウトと言われたことがありますか？」と質問が飛んだ。垣花は「昨日もだから奥さんに言われましたよ、飲んでいて、一緒に。“そろそろお前、本気で危機感を持てよ”っ