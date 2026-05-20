熊本県は、去年1年間のくまモンを使った商品の売り上げ額が1503億円だったと発表しました。これは前の年を124億円ほど下回っています。その理由は…。熊本県によりますと、国内外でくまモンを使った商品を扱う企業や団体へのアンケートの結果、去年1年間（2025年）の売上額は前の年を124億円ほど下回る、約1503億円でした。（2024年:1627億円）減少した理由について熊本県は、くまモンを使った工業用製品の売り上げが減った