女子ゴルフのブリヂストン・レディースは21日から4日間、千葉・袖ケ浦CC袖ケ浦Cで開催される。馬場咲希（21＝サントリー）は20日、プロアマ戦に出場して最終調整した。日本でのプレーは日米両ツアーを兼ねた昨年11月のTOTOジャパンクラシック以来。「日本の試合はギャラリーが多いので、楽しみ」と笑顔が弾けた。予選ラウンドは、2週前のワールド・サロンパス・カップでメジャー初制覇を果たした河本結、今季第2戦・台湾ホン