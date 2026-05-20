オリックスは２０日、広岡大志内野手（２９）が同日、兵庫県内の病院で腰椎椎間板ヘルニア摘出術を受けたと発表した。今後については数日間の入院後、早期の競技復帰を目指してリハビリを行う予定だとした。広岡は先発出場した４月１６日の西武戦で途中交代。同１８日に下半身のコンディション不良のため出場選手登録を抹消されていた。