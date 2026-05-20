◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（２０日・マツダスタジアム）広島の野間峻祥外野手が今季初めて１番でスタメンに名を連ねた。１９日のカード初戦は３打数無安打に終わったが、１７日に１―０で勝利した阪神戦（甲子園）で決勝打を放ってカード勝ち越しに貢献していた。先発は森翔平投手。今季初先発となった４月８日の巨人戦（マツダ）で７回無失点と好投したものの、左脚の内転筋痛で離脱。１０日のファーム・リーグの