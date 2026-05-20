◆大相撲夏場所１１日目（２０日・両国国技館）２敗同士の大関・霧島（音羽山）は、小結・若隆景（荒汐）の一番は、霧島が寄り切り、首位を守った。過去１２勝８敗で４連勝中の相手に、右下手を取り、相手の左上手を切り、もろ差しとなり、勝利した。前日は、西前頭５枚目・正代（時津風）に不覚を取ったが、その敗戦を引きずらずに勝利。この日もおでこに絆創膏をつけながら奮闘。２横綱１大関休場の場所を引き締める。