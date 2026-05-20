ソフトバンクは２０日、元広島で現在は四国アイランドリーグ・徳島でプレーする小林樹斗投手（２３）を育成選手として獲得することを発表した。背番号は「１６５」。智弁和歌山高出身の小林は２０２０年ドラフトで広島から４位指名を受けた。プロではケガに悩まされ５年間で通算２登板、防御率９・６４に終わっていた。２５年限りで広島を退団し、２６年からは独立リーグに挑戦。今季は徳島で７試合に登板し３勝１敗、防御率２