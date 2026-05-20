◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（２０日・京セラドーム大阪）スタメンが発表された。４カードぶりの勝ち越しを目指すオリックスは、山中稜真捕手が「６番・一塁」で今季初出場先発。ファーム・リーグでは４０試合で打率２割７分６厘、１本塁打、１１打点の好成績を残し、３、４月のファーム西地区の月間ＭＶＰ賞を受賞していた。【オリックス】１番・右翼中川２番・左翼西川３番・捕手森友４番・二塁太田５番・