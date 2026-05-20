奈良競輪Ｆ?「Ｋドリ杯京つつじ賞ｉｎ奈良」は２０日、初日を開催。Ａ級予選メインの１０Ｒでは川村峻輝（２４＝京都）が人気に応えて、押し切った。道中は川村の後位が吉田篤史と内からしゃくった坂本拓也とで、もつれたが「コーナーで駆けたら吉田さんに厳しくなるから、ホームの直線で踏み上げました」と冷静に対処した。日々の練習は村上博幸と山田久徳、そして同年代の谷内健太との４人で行っている。特に師匠である山