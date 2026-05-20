三重県津市美杉町の山林火災は発生から丸1日経ちましたが、鎮火にはいたっていません。現地からの報告です。 【写真を見る】山林火災の現場から 発生から丸1日 期待されていた雨は降らず自衛隊ヘリの放水活動は日没まで 三重・津市 美杉村（午後4時50分時点） （瀧川幸樹アナウンサー）この時間天気予報では雨が予想されていましたが、午前中と比べ雲が増えたものの青空が広がっている状況です。現在は日差しがさえぎられ