◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２０日・エスコンフィールド）楽天は２０日、日本ハム戦のスタメンを発表した。先発マウンドは前田健太投手だ。１１年ぶりにＮＰＢ復帰した今季はここまで１軍では４試合に先発して０勝２敗、防御率４・４１。前回登板の６日の日本ハム戦（楽天モバイル最強）では５回３安打２四球、１失点で勝敗はつかなかった。今季５登板目で、１５年１０月２日の中日戦（マツダ）以来、３８８３日ぶりとなる