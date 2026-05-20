社民党副党首のラサール石井参院議員が、2026年5月19日に行われた国会議事堂前デモ「NO WAR！憲法変えるな！5・19国会正門前大行動」で登壇し、いわゆる「スパイ防止法案」（国家情報会議設置法案）をめぐる持論を展開した。「各国のスパイは皆優秀なんですよ」ラサール氏は会場で、インテリジェンス（情報収集・分析）の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議設置法案に言及した。4月23日に衆院を通過して、現在は参院で審議され