MONKEY MAJIK 群馬県桐生市で初開催する、”Music & Craft Culture Festival” をコンセプトに掲げる野外音楽フェス『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』（6月6日・6月7日開催）の最後のアーティスト情報として、「MONKEY MAJIK」の出演を発表した。【写真】『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』出演アーティスト桐生フェスの2日目となる6月7日に、4ピースハイブリッドロック・バンド「MONKEY