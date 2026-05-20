通貨オプションボラティリティードル円１週間６％付近など期近が低水準 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.065.555.786.34 1MO7.345.916.497.04 3MO7.665.976.777.39 6MO8.156.247.257.62 9MO8.356.397.597.69 1YR8.526.667.897.80 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.