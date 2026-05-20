愛知県岡崎市で20日、南海トラフ地震発生後に、電気の供給を再開させる訓練が行われました乙川河川敷で行われた訓練は、南海トラフ地震臨時情報が発表される中、震度6弱の地震で大きな被害が出た想定で、中部電力パワーグリッドと陸上自衛隊、岡崎市などおよそ230人が参加しました。全国に2台しかない、岡崎市消防本部の水陸両用の特殊車両レッドサラマンダーで、陸路が寸断された地域に作業員を送ったほか、ド