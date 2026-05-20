◇MLB ドジャース5-4パドレス(日本時間20日、ペトコ・パーク)ドジャースは20日、公式インスタグラムを更新。この日のパドレス戦で、2本の本塁打を放ち勝利に貢献したフレディ・フリーマン選手の家族愛あふれる瞬間をとらえたフォトを公開しました。フリーマン選手は、初回に先頭の大谷翔平選手を3塁に置いた状況で、先制の5号2ランを放つと、6回には6号同点ソロを放つ活躍を見せました。その後、チームは9回に相手の絶対的守護神メ