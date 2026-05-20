元プロレスラー・佐々木健介（59）の妻で、元プロレスラー・タレントの北斗晶（58）が、20日までに自身のブログを更新。スープやおかずが並ぶ“冷凍庫の整理ごはん”を披露した。【写真】「美味しそう」スープやおかずが並ぶ、北斗晶の“冷凍庫の整理ごはん”北斗は「夕食に冷凍しておいたキノコやとうもろこしベーコンなどを使ってクリームスープをたっぷり作りました」と報告。さらに「豚肉の生姜焼きも新玉ねぎと一緒に炒め