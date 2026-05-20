中東情勢の影響が長期化している中、大手流通各社でもナフサ由来のプラスチック容器などの使用を見直す動きが広がっています。大手スーパーのイトーヨーカ堂では、鮮魚や精肉の一部商品のプラスチック容器の蓋をフィルムに順次変更します。他にも、色つきのトレーの一部を白一色にしてインクなどを削減するほか、プラスチック容器に入れて売っていた天ぷらや焼き鳥などの惣菜についてもばら売りでの販売を拡大していくとしています