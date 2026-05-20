なでしこリーグ1部の岡山湯郷Belleは20日、公式サイトを更新。MF秋元美雨(26)が脳腫瘍の治療に伴い、チームを長期離脱すると発表した。クラブ公式サイトを通じ「このたび、秋元美雨選手が病気治療に伴い、チームを離れ、長期離脱することとなりましたので、お知らせいたします。秋元選手の一日も早い回復と完治に向け、チームとしても全力でサポートしてまいります。ファン・サポーターの皆様におかれましても、温かく見守って