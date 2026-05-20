秋篠宮家の次女・佳子さまが来日中の「全米さくらの女王」と面会されました。佳子さまは、きょう（20日）午前11時ごろ、赤坂御用地内にある秋篠宮邸で第78代「全米さくらの女王」らと面会されました。「全米さくらの女王」は、1912年に日本がアメリカに3000本の桜を贈ったのをきっかけに、毎年、ワシントンで開催されている「全米さくら祭り」で、アメリカ各地の候補者の中から選ばれます。側近によると、佳子さまは、国際親善のた