キリンビールは２０日、１０月の酒税改正でビールが減税されることを受けて、同月納品分から、主力の「一番搾り」など缶ビールの出荷価格を引き下げると発表した。「淡麗グリーンラベル」などの発泡酒や「氷結」などのチューハイは価格を引き上げる。具体的な金額は明らかにしていない。酒税改正の影響を受けるビール類などの全てのブランドが原則対象となり、約１８０品目で価格を見直す。市場では価格差が縮小することでビー