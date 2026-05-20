NHKは20日、コンテンツの海外展開強化するため、大河ドラマや連続テレビ小説、ドラマ10などで放送した過去の人気コンテンツ計19作品を順次世界配信することで米動画配信大手「Netflix」（ネットフリックス）と合意したと発表した。この日、東京・渋谷の同局で行われた定例会見に出席した井上樹彦会長は「外部プラットフォームからのNHKコンテンツの配信に対する要望が近年、継続的に増えてきてまして、NHKとしてもより多くの方