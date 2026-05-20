若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。5月19日（火）に放送された同番組では、若槻が幽霊と遭遇したという衝撃過去を語る場面があった。【映像】若槻千夏「幽霊と話したことある」 衝撃の体験談に鳥肌も…なぜかスタジオは異様な空気「大きな問題かも」今回は、前回に続いてNCT 127のYUTAがゲストに登場。そのなかで2人は“妄想でわか