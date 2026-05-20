きょう午後1時半過ぎ、岐阜県瑞穂市で10代の女性が屋外で活動をした後に、嘔吐があったと、消防に通報がありました。 【写真を見る】10代女性が屋外で活動後に嘔吐 熱中症疑いで救急搬送 岐阜･瑞穂市 10代の女性は救急搬送され、熱中症とみられています。症状は軽症だということです。