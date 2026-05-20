日本代表の長谷部誠コーチが20日、北中米ワールドカップを控えて報道陣の取材に応じ、5大会連続のW杯メンバー入りを果たした盟友のDF長友佑都(FC東京)への期待を口にした。長谷部コーチは現役時代、2010年の南アフリカ大会、14年のブラジル大会、18年のロシア大会と3度のW杯に出場。いずれの大会も3学年下の長友と共に主力としてピッチに立っていた。今回は指導者と選手という関係で臨む初のW杯。長谷部コーチは「一番はやは