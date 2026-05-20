上戸彩の魅力が再認識されている。鈴木祐斗による大ヒット漫画『SAKAMOTO DAYS』（集英社『週刊少年ジャンプ』連載中）が福田雄一監督により実写化され、同名のアクションコメディ映画として全国公開された。本作で、目黒蓮演じる主人公・坂本太郎が愛してやまない妻・葵役を演じているのが、上戸彩だ。 参考：上戸彩、『半沢直樹』新シーズンでの活躍に「違う女の戦いがある」妻としての花との共通点 孤高の殺し屋