今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録の内容などが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円５０～１５９円６０銭。 この日は、１５９円ラインを中心とする一進一退が続いた。米金利上昇や原油高止まり、日本の財政悪化懸念などドル高・円安圧力は強いものの、政府・日銀による為替介入や６月の日銀利上げに対する思惑もあり、上下に動きにくい状態が続い