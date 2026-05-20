5月20日、B2準優勝で2025－26シーズンを終えた福島ファイヤーボンズは、ライアン・マルシャンヘッドコーチと2026－27シーズンの契約継続が決定したことを発表した。 マルシャンHCはアメリカ出身の37歳。2011年にNBA下部Dリーグ（現Gリーグ）で映像アシスタント・バスケ業務インターンとしてキャリアをスタートし、その後は、NBAやアジア各国のプロリー