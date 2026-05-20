きょう（２０日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比７４６円安の５万９８０４円と大幅安で５日続落。フシ目の６万円大台を割り込み、同時に２５日移動平均線も下回った。前日までの４営業日で２７００円あまり水準を切り下げていたが、きょうはこれに追い討ちをかけるように一時１２００円超の下落を示し、いよいよ波乱含みの様相を呈した。この急落モードのスイッチが入る直前の今月１３日に、日経平均は６万３