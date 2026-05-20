『葬送のフリーレン』原作公式アカウントが5月18日に投稿したポストが大バズりを見せた。 【画像】『葬送のフリーレン』言葉はなくとも……伝わるよね。 投稿されたのは、ヒンメルが拳を握りしめ、歯を食いしばって殴りかかろうとする場面カットを4枚同一構図で並べた“激怒”ポスト。これは前日の5月17日に『デュエル・マスターズ プレイス』の公式Xが、同作とのコラボ開催を発表しているのだが、コラボ