横浜F・マリノス、FC東京など8つのJクラブやスペインのサラゴサでプレーし、ガイナーレ鳥取に在籍した2024年限りで現役を引退してからは、鳥取のクラブアンバサダーを務めている長谷川アーリアジャスール氏が、6月15日(月)と16日(火)に鳥取県内2カ所で小学生対象のサッカー教室イベントを開催する。長谷川氏は現役時代から『ARIA FOOTBALL PARK(アーリアフットボールパーク)』と題したサッカー教室イベントを開催。2022年限り