横浜F・マリノスは20日、香港で開催される7人制サッカーの国際大会 「HKFC Standard Chartered Soccer Sevens 2026」 に、トップチームからDF村上慶(19)とMF三井寺眞(16)が参戦することを発表した。また、横浜F・マリノスユース所属の8選手も参加する。同大会は22日から24日にかけて実施。香港フットボールクラブが主催し、前回王者のAZ(オランダ)、リーズ(イングランド)、ウエスト・ハム(イングランド)、レンジャーズ(スコッ